"Социальный мониторинг" в Москве продолжит работать после отмены пропусков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Социальный мониторинг" будет и дальше использоваться в Москве как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции теми, кто заразился коронавирусом и живет с инфицированными.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Социальный мониторинг" мы пока оставляем. Он продолжит свою работу. Но это исключительно для тех, кто болеет ковидом и кто проживает вместе с ними", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медпомощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение.