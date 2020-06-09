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Пандемия коронавируса нового типа
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"Социальный мониторинг" в Москве продолжит работать после отмены пропусков

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк при этом отметил, что приложение будет работать для тех, кто болеет коронавирусом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение "Социальный мониторинг" будет и дальше использоваться в Москве как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции теми, кто заразился коронавирусом и живет с инфицированными.

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Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Социальный мониторинг" мы пока оставляем. Он продолжит свою работу. Но это исключительно для тех, кто болеет ковидом и кто проживает вместе с ними", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг". Им обязаны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медпомощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать приложение.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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