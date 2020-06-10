МОСКВА. 10 июня. /ТАСС/. Коронавирус в мае стал основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве, сообщается в среду на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Коронавирус стал основной причиной смерти 2 757 человек в Москве в мае. Летальность от коронавирусной инфекции в Москве за все время пандемии составляет от 2% до 3,8%.

С начала периода эпидемии нового коронавируса московские врачи спасли 65 тыс. тяжелобольных пациентов. Реанимационный коечный фонд в столице при этом ни разу не был задействован более чем на две трети

"В Москве все время пандемии медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на 2/3. В результате 65 тыс. тяжело больных горожан были спасены", - говорится в сообщении.

Ни один случай смерти в Москве в мае не был отнесен к последствиям обычной пневмонии.

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