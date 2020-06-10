Минприроды: создана комиссия по недопущению деградации экосистемы в Норильске

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подписал приказ о создании межведомственной комиссии по недопущению дальнейшей деградации экосистем в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в Красноярском крае, сообщает в среду пресс-служба министерства.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.

"Комиссию возглавил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов. В задачи комиссии входит определение сроков и разработка плана мероприятий по ликвидации последствий, связанных с разливом нефти ТЭЦ-3 ОАО "НТЭК", определение размера причиненного вреда окружающей среде, контроль за проведением ликвидационных работ, а также мониторинг состояния экосистем в зоне чрезвычайной ситуации и на прилегающей территории", - говорится в сообщении на сайте Минприроды.

В задачи созданной комиссии входит определение сроков и разработка плана мероприятий по ликвидации последствий, связанных с разливом нефти, определение размера причиненного вреда окружающей среде, контроль за проведением ликвидационных работ, а также мониторинг состояния экосистем в зоне чрезвычайной ситуации и на прилегающей территории. В состав комиссии вошли представители Минприроды России, Росприроднадзора, Росводресурсов и Росгидромета, а также сотрудники иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Красноярского края и организаций.