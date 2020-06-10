Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, похоронят в четверг под Рязанью

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Водителя Сергея Захарова, который стал жертвой ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области. Об этом ТАСС в среду сообщил протоиерей Геннадий Черкасов.

"Похороны запланированы на завтра, с утра родственники выезжают из Москвы с телом погибшего, после этого у нас в храме Казанской иконы Божьей матери в селе Константиново пройдет отпевание. Отпевать буду я", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков, похоронят Захарова в Кузьминском, где сейчас живет его мать и находится могила отца.