Эксперт: Белозерцев много сделал для развития сельского хозяйства в Пензенской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Иван Белозерцев на посту губернатора Пензенской области сделал много для развития в регионе сельского хозяйства, а также активно борется с коррупцией. Такое мнение высказал ТАСС в четверг директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Белозерцева вновь баллотироваться на выборах главы области. Говоря об успехах Пензенского области, Путин, в частности, упомянул рост сельскохозяйственного производства.

"Белозерцев - глава региона, который сделал много для развития сельского хозяйства. Кроме этого, регион является лидером в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций", - сказал Минченко. Он добавил, что губернатор ведет активную борьбу с коррупцией в области.

Минченко отметил, что в настоящий момент в России существует практика назначения в качестве глав субъектов управленцев, которые прошли отбор и специализированное обучение. При этом он подчеркнул, что нет никакой необходимости отказываться от губернаторов, которые уже доказали свою эффективность в управлении регионами.

"Крепкие руководители, которые имеют большой опыт, такие как Белозерцев, глава Ростовской области Василий Голубев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, не должны быть лишены поддержки. Если люди справляются, то нет смысла их менять, особенно в ситуации, когда в стране большие проблемы из-за коронавирусной инфекции", - резюмировал собеседник агентства.