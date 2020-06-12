Рошаль: поправки в конституцию обеспечат качественную, доступную всем россиянам медпомощь

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Поправки в Конституцию России являются залогом улучшения отечественной системы здравоохранения, их следует принять как можно скорее, чтобы каждый россиянин мог получить качественную и доступную медицинскую помощь. Об этом в пятницу заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль на церемонии награждения золотыми звездами Героев Труда с участием президента Владимира Путина.

"Я понимаю, что в сегодняшних экономических ситуациях сделать здравоохранение России одним из лучших в мире сложно, но нужно. И залогом этого являются, конечно, те разделы конституции, которые сегодня изменены Национальной медицинской палатой и Общероссийским народным фронтом. Мы должны сделать так, чтобы в каждом уголке России, где бы человек не жил, на севере, юге, востоке и западе, в маленьком городе или больше, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь", - сказал он, получая награду от президента.

Рошаль подчеркнул, что медики всегда были и будут верны России, а залогом этого является конституция. "Чем быстрее мы ее примем, я эгоистично говорю о разделе про здравоохранение, тем будет лучше для страны", - отметил он.

Владимир Путин присвоил звания Героя Труда главе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. Соответствующий указ главы государства был опубликован 27 апреля на портале правовой информации.