Антонов: спецслужбы США сумели обеспечить защиту дипсобственности России при протестах

ТАСС, 13 июня. Секретная служба США и полиция действовали эффективно в части защиты российской дипломатической собственности в Вашингтоне во время проходивших там акций протеста. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

Антонов напомнил, что российское диппредставительство в Вашингтоне находится в 600-700 метрах от Белого дома. "Если вы видели большие демонстрации, которые собираются около Белого дома, мы, конечно же, с тревогой смотрели, в каком направлении пойдет это движение, и надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству. Мы находились в непосредственной связи с сотрудниками Секретной службы, с сотрудниками полиции, которых попросили обеспечить защиту нашей недвижимости. Надо признать, что те действовали эффективно и хорошо, и хочу вам сказать, что наше здание не пострадало", - сказал он.

Антонов добавил, что ощущение близости к происходящим в США акциям протеста "не из самых приятных", которые ему доводилось испытывать в Вашингтоне. "Я был вынужден переехать на территорию посольства и сейчас проживаю вместе с моими товарищами. Хотел бы дождаться, пока все успокоится, чтобы не создавать Секретной службе и полиции проблем, постольку поскольку мне пришлось бы несколько раз в день как раз проезжать по этой улице, которая так близко расположена к Белому дому", - пояснил он.

Посол России в Вашингтоне также пожелал американскому народу, чтобы жизнь как можно скорее вернулась в нормальное русло. "Никто из нас не злорадствует и не радуется тому, какие трудности сегодня испытывают простые граждане США", - отметил Антонов.

"Конечно, те события, которые сегодня проходили, или, скажем так, они сейчас заканчиваются, говорят о том, что нам надо еще пережить субботу и воскресенье, и, видимо, все-таки демонстрации мирного характера пойдут тоже на спад", - сказал он.