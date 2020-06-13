Адвокат: Ефремов хочет выплатить компенсацию родным Захарова, но они не идут на контакт

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов неоднократно пытался договориться о выплате компенсации близким Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием артиста, но они не идут на контакт с ним и его представителями. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Неоднократно мы пытались выйти на этих людей и договориться о компенсации. Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте, и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут", - сказал адвокат. Он также добавил, что ведению переговоров с семьей Захарова препятствуют "определенные люди, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ".

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский заявлял, что никто со стороны Ефремова не выходил на контакт с семьей Захарова, а сами родственники погибшего не готовы принимать компенсацию от артиста.

Ефремов также записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и заявил, что готов им оказывать любую помощь.