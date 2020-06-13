Компьютерный томограф получит Дагестанский центр инфекционных болезней до конца июня

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Дагестана получит первый компьютерный томограф до конца месяца. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"На следующей неделе в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале за счет средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с пандемией нового коронавируса, поступит современный 64-срезовый компьютерный томограф. Это будет первый аппарат КТ в данном центре", - сказал представитель пресс-службы.

Стоимость томографа составляет 46 млн рублей. "Аппарат будет работать круглосуточно. Первых пациентов на нем планируется обслужить до конца этого месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным местного Минздрава, в республиканском инфекционном центре развернут стационар почти на 300 коек. Вылечены от коронавируса и выписаны более тысячи пациентов, процент вылеченных тяжелых больных в реанимации превышает 70%.

На 13 июня в Дагестане зарегистрировано 6 463 случаев коронавируса, в том числе 96 за последние сутки, 4 710 человек выздоровели, 313 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов введен масочный режим.