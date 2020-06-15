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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Пекина признало риск распространения коронавируса в городе очень высоким

В городе ввели запрет на посещение территории 10 жилых комплексов в районе Хайдянь и поместили на карантин проживающих там жителей из-за вспышки инфекции на крупнейшем оптовом рынке Пекина
Оцепление у оптового рынка "Синьфади", Пекин EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Оцепление у оптового рынка "Синьфади", Пекин
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 15 июня. Власти Пекина заявили о существовании высокого риска распространения нового коронавируса в столице КНР после вспышки на местном оптовом рынке. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя администрации города Сюй Хэцзяня.

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"Пекин уже находится в состоянии чрезвычайного положения, мы моментально усилим меры профилактики и эпидемиологического контроля, введем жесткую систему штрафов, решительно перекроем каналы распространения вируса и сдержим его распространение", - отметил на брифинге Сюй Хэцзянь.

15 июня в Пекине ввели запрет на посещение территории 10 жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города и поместили на карантин жителей, проживающих на данных территориях.

Вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие. Администрация города также была вынуждена временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.

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