Волин прокомментировал назначение главреда "Ведомостей"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Решение о назначении главного редактора газеты "Ведомости" находится исключительно в руках собственника издания. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Мы считаем, что это вопрос собственника и точно не дело государства", - сказал он.

В рамках лекции образовательного проекта "Цифровая журналистика" Волин также заметил, что "собственник без всякого сомнения решит сам, но у журналистов есть право и есть возможность донести свою точку зрения до собственника, но решение будет за собственником". При этом, подчеркнул он, очень важно, чтобы или коллектив "начал подчиняться главному редактору, или главный редактор уволил этот коллектив".

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова. Назначению Шмарова предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину.

Как сообщило издание, за Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова - три.

В беседе с корреспондентом ТАСС Шмаров заметил, что все вопросы и конфликты в редакции будут решаться "путем улучшения работы". По его словам, кто хочет развивать газету, делать ее лучше, для тех эти конфликты являются "тривиальными".