ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине

ГААГА, 15 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Пекин - это очень крупный и динамичный город, с большим количеством связей, - отметил он. - Поэтому ситуация там вызывает очень большую обеспокоенность". На большую обеспокоенность, как подчеркнул Райан, указывает и реакция пекинских и китайских властей.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим делать это, - сказал эксперт. - У нас есть в Китае команда, страновое бюро, которое базируется в Пекине. Мы предложили помощь и поддержку и, может быть, в дальнейшем направим подкрепление для содействия нашему бюро, которое, в свою очередь, оказывает помощь китайским коллегам".

Отвечая на вопрос, кто будет проводить расследование, Райан отметил, что реагирование на вспышки является ответственностью самих стран.