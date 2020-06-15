{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ обеспокоена вспышкой коронавируса в Пекине

В организации отметили, что внимательно следят за ситуацией

ГААГА, 15 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в столице Китая вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

На эту тему
Вспышка COVID-19 в Пекине. Главное

"Пекин - это очень крупный и динамичный город, с большим количеством связей, - отметил он. - Поэтому ситуация там вызывает очень большую обеспокоенность". На большую обеспокоенность, как подчеркнул Райан, указывает и реакция пекинских и китайских властей.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим делать это, - сказал эксперт. - У нас есть в Китае команда, страновое бюро, которое базируется в Пекине. Мы предложили помощь и поддержку и, может быть, в дальнейшем направим подкрепление для содействия нашему бюро, которое, в свою очередь, оказывает помощь китайским коллегам".

Отвечая на вопрос, кто будет проводить расследование, Райан отметил, что реагирование на вспышки является ответственностью самих стран.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Апатитах возобновил работу аэропорт, ранее закрытый из-за коронавируса
Аэропорт Хибины принимает рейсы авиакомпаний "Северсталь", S7 Airlines из Санкт-Петербурга, Москвы и Череповца
Читать полностью