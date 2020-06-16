В Китае за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 40 случаев инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, в медицинских учреждениях Китая находятся 210 пациентов с вирусом (за минувший день выздоровели семь), у пяти человек вызываемое коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. Как следует из распространенного документа, только восемь из выявленных накануне заразившихся приехали из-за рубежа, остальные 32 случая - местные, обнаруженные в Пекине (27 человек), прилегающей к нему северной провинции Хэбэй (четыре случая), а также в провинции Сычуань (юго-запад, один человек).

За время пандемии местные органы эпидемиологического контроля зарегистрировали 1 845 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 1 752 уже выздоровели. Число заразившихся коронавирусом, въезжающих из других стран, в последнее время незначительно, так как граница почти полностью закрыта, однако существует небольшая квота на международные авиарейсы.

Согласно статистике, в материковой части КНР вылечились 94,17% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,2 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,56% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В континентальном Китае первое место по числу инфицированных в медицинских учреждениях занимает Пекин (порядка 100 человек). За ним следуют провинции Гуандун (юг) и Сычуань (юго-запад), где проходят лечение 27 и 21 пациент соответственно. На территории 18 из 31 административной единицы заразившихся нет совсем, в остальных насчитывается от двух до примерно 100 случаев инфицирования.

Местные власти не включают в общую статистику и с 1 апреля упоминают в отдельной графе носителей вируса без симптомов. Их в КНР насчитывается 110, в том числе шесть случаев зарегистрированы за минувший день. Примерно 20% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, около 15% - в провинции Гуандун, 10% - в городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад) и только 5% - в центральной провинции Хубэй, где около полугода назад возник первый очаг пандемии.

Правительство Китая обеспечивает карантинный режим примерно для 4,3 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. На территории страны введен пониженный уровень угрозы распространения коронавируса, за исключением нескольких районов Пекина из-за вспышки коронавируса. Правило безопасности, предписывающее ношение защитных масок в общественных местах, в КНР по-прежнему действует.