Кобылкин считает, что авария в Норильске могла случиться из-за климатических изменений

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего произошел разлив топлива, могла произойти из-за глобальных климатических процессов, вызывающих растепление (комплексное повышение температуры и размораживание) грунта в Арктике. Об этом сказал во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС).
"Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне", - сказал министр.
По данным оперштаба, в рамках ликвидации последствий разлива топлива уже собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 84 тыс. тонн. Кроме того, до 63,1 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.
Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.