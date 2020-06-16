Кобылкин считает, что авария в Норильске могла случиться из-за климатических изменений

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего произошел разлив топлива, могла произойти из-за глобальных климатических процессов, вызывающих растепление (комплексное повышение температуры и размораживание) грунта в Арктике. Об этом сказал во вторник министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС).

"Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне", - сказал министр.