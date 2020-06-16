Состояние пострадавших при стрельбе в Москве полицейских оценивается как тяжелое

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Состояние сотрудников полиции, раненных на Ленинском проспекте в Москве в понедельник, оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили во вторник в медицинских службах.

"Они в тяжелом состоянии, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина, устроивший стрельбу по полицейским, также находится в тяжелом состоянии. "По этой причине его пока невозможно допросить", - уточнил собеседник агентства.

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из них, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие.

В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три. Стрелявший - 25-летний приезжий из Ингушетии, он действовал целенаправленно, открыл стрельбу без видимой причины. При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").