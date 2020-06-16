Эксперты: идея о сокращении новогодних каникул может плохо отразиться на экономике

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Идея о сокращении новогодних каникул в 2021 году неправильная, она может негативно отразиться на экономике страны. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты, комментируя инициативу главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Ранее Кутепов направил на отзыв министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову разработанный им законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году из-за уменьшения количества рабочих дней в этом году в связи с пандемией. Согласно пояснительной записке, "для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января", при этом "указанные изменения будут действовать только в 2021 году".

Как отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, пострадавшие при пандемии отрасли из-за отмены новогодних каникул могут еще сильнее пострадать.

"Ни одно правительство в мире из развитых стран не выходило с инициативой переноса праздников, никто не отменяет рождественские каникулы. Почему? Потому что экономика сложнее, чем он [Кутепов] ее себе представляет. Если, например мы отменим праздники, то, соответственно, мы продлим, грубо говоря, условные карантинные мероприятия таких отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса - это туризм, общепит <...> и спорт", - сказал Сафонов ТАСС.

Подводные камни

Он добавил, что экономика всегда требует такого количество рабочих дней, которые нужны ей.

"И оттого, что мы работаем большое количество или меньшее количество, выработка ВВП [валового внутреннего продукта] не зависит. Она зависит от производительности труда, от организации работы, и самое главное еще, от такого важнейшего показателя, как наличие платежеспособного спроса населения. Если мы хотим заработной платы лишить этих работников, то надо сокращать количество выходных дней, например. <...> Эта тема для очень серьезных экономических расчетов", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что данная инициатива неправильная.

"Дни, которые были объявлены нерабочими, все-таки большое количество людей работали, были непрерывные производства, которые не останавливались <...>. Сейчас таким решением предлагается просто убрать пресловутые новогодние каникулы, поэтому в данном случае <...> [нужно] оставить все как есть. Мы просто получим ситуацию, когда с одной стороны, в период экономических последствий пандемии претерпели ущерб большое количество отраслей и предприятий, многие закрылись и люди потеряли в деньгах, а сейчас еще предлагается лишить и отдыха во время новогодних праздников, наверное, это неправильно", - сказал зампред ФНПР.