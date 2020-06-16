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Стрельба на Ленинском проспекте в Москве
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Пострадавших при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

На месте стрельбы на Ленинском проспекте, 15 июня 2020 года Артем Процюк/ТАСС
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На месте стрельбы на Ленинском проспекте, 15 июня 2020 года
© Артем Процюк/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сергей Крылов и Алексей Поярков, раненные при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, будут представлены к государственным наградам. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение внести президенту России представления о награждении медалями "За отличие в охране общественного порядка" инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя", - сказала она. 

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РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
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