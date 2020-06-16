Верховный муфтий призвал мусульман поддержать поправки к Конституции РФ

"Конституция - это важнейший фактор жизни государства, и она должна отвечать времени, а за последние 30 лет коренные изменения в жизни страны произошли, и поэтому сама жизнь диктует принятие этих поправок. Центральное духовное управление мусульман полностью выражает поддержку этим поправкам. <…> И духовную безопасность нужно учитывать, и поэтому мы полностью приветствуем и призываем единоверцев и всех соотечественников проголосовать 1 июля в поддержку поправок к основному закону страны", - сказал он ТАСС.

Талгат Таджуддин отметил, что в духе национальной идеи традиционные конфессии России осуществляют взаимодействие в рамках Межрелигиозного совета России (МСР). "Православие, ислам, иудаизм, буддизм - мы в тесной связи сейчас работаем в Межрелигиозном совете, те проблемы, которые возникают, решаются в рабочем порядке. Вот сейчас есть преподавание основ культуры и истории традиционных конфессий в начальных классах, в армии есть духовенство - и мусульманское, и православное", - добавил муфтий, отметив, что на состоявшемся в феврале заседании МСР под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, они выразили свою поддержку "в том, что касается поддержки традиционных конфессий".

По мнению муфтия, в год 75-летия Победы особенно важно обращать внимание на сохранность исторической памяти. "Не секрет, что не только на Западе, в европейских странах, а даже у нас есть некоторые попытки исказить историю, молодежь очень мало знает о том, что сделали наши предки <…>, наши отцы, деды, ближайшие родственники, победившие зверя фашизма. Чтобы этого не повторялось, и в этой сфере нужна сохранность государства и его безопасность", - сказал ТАСС Талгат Таджуддин.

"Мы, верующие люди, исходим из того, что реальность надо воспринимать, и находить пути к миру и согласию", - заключил глава ЦДУМ.

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.