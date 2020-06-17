В Пекине за сутки выявили еще 31 случай заражения коронавирусом

ТАСС, 17 июня. Медики в Пекине зарегистрировали за сутки 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает в среду городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. По информации ведомства, еще у трех человек инфекция только подозревается, шестеро переносят ее бессимптомно.

Ни один из обнаруженных случаев инфицирования не был завозным, отмечают городские власти.

Всего, как уточняет комитет, к среде в китайской столице зафиксированы 557 случаев заражения. 411 человек вылечились и были выписаны, девять умерли. Статистика ведется с начала пандемии, поэтому охватывает не только период вспышки на юге Пекина.

Ситуация в стране

Всего власти Китая за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом (из них 31 - в Пекине), а также еще 11 носителей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме. Согласно опубликованному в среду заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер за последние 24 часа, двое выписаны из медучреждений.

Из 44 новых случаев заражения 11 - ввозные (10 в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, один в юго-западной провинции Сычуань). Общее число импортированных случаев в Китае достигло 1 856, из них 1 754 человека выздоровели, 102 проходят лечение. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Помимо Пекина, по одному случаю заражения было выявлено в северной провинции Хэбэй и восточной Чжэцзян. По данным на полночь 17 июня (19:00 вторника мск), общее число подтвержденных случаев заражения в КНР достигло 83 265, умерли 4 634 человека, 78 379 вылечились и были выписаны из медучреждений. В настоящее время 252 пациента в КНР по-прежнему проходят лечение от вызванного коронавирусом заболевания, состояние семи оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлено 11 человек с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, в их числе четверо прибывших из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 106 таких пациентов, из них 62 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала пандемии.