Эксперт считает, что вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эпидемический подъем коронавирусной инфекции в Китае еще не завершился, поэтому нельзя называть возникшую на пекинском оптовом рынке "Синьфади" вспышку второй волной заболевания. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Это не вторая волна, они не завершили еще один эпидемический подъем и снижение <...> В настоящий момент трудно однозначно сказать, что именно это новый очаг, потому что масштабы распространения инфекции не столь значимы, как в первый раз. Но у страха глаза велики, Китай в очередной раз демонстрирует нам озабоченность", - сказал он в среду в эфире телеканала "Доктор".

Горелов также отметил, что сложно представить, чтобы с разделочной доски для лосося пошел новый пандемический подъем, связанный с коронавирусной инфекцией. "Лососи и COVID - это абсолютно разные галактики <...> А вот бессимптомные носители, которые оставили свои биологические отпечатки, следы на той доске, на которой разделывался лосось, вот это очевидный факт, потому что РНК вируса обнаружены как раз на этой доске", - пояснил он.

Вторая волна в РФ

Горелов считает, что второй волны коронавируса в России этой осенью не избежать, поскольку маленький процент населения "был вовлечен в первый эпидемический процесс" и смог выработать иммунитет.

"Человечество должно выработать коллективный иммунитет, понятно, что этой осенью второй волны нам не избежать однозначно. Потому что популяционные эпидемиологические исследования показывают, что на пике, когда у нас отмечался пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, у нас было вовлечено 23% популяции. То есть у 23-25% выработался иммунитет, а остальные, к сожалению, - во вторую волну", - сказал он.

Горелов пояснил, что коронавирус ведет себя как классическая сезонная инфекция. Пик заболеваемости, по его словам, приходится на холодное время года. "Классически - конец ноября, декабрь, все обычно завершается к февралю", - отметил эксперт.

Ситуация в регионах

Как заявил Горелов, ухудшение ситуации с коронавирусом не наблюдается ни в одном из регионов России.

"Ситуация не ухудшается нигде, потому что с 15 мая Россия вышла в стадию стабилизации, а в некоторых регионах имеется четкая тенденция к снижению. Москва - классический пример, она на две недели раньше начала, и поэтому на две недели раньше выходит", - сказал он.

Горелов отметил, что в регионах разная ситуация, но говорить о том, что где-то отмечается экспоненциальный рост, как было в Италии или Испании, нельзя.