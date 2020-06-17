Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, чувствует себя плохо и похудел на 6 кг. Об этом сообщил журналистам адвокат актера Эльман Пашаев.

"Ефремов чувствует себя очень плохо, за неделю похудел на 6 кг", - сказал он после допроса, который прошел в среду в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. По словам адвоката, актер признает свою вину. "С Ефремовым мне приходилось ругаться, он сказал, что хочет в следственный изолятор", - сказал адвокат.

Артист готов финансово помочь семье погибшего. "Я разговаривал с братом погибшего Сергея Захарова. Он сказал, что готов принять возмещение морального вреда, если разрешит адвокат семьи Александр Добровинский", - подтвердил Пашаев. Сам он выразил готовность приехать на встречу с семьей, когда надо и куда надо для решения этого вопроса. "Из трагедии нельзя делать грязный пиар", - отметил адвокат актера.

Ранее Добровинский сообщил, что семья не собирается брать деньги у Ефремова.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.