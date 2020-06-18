СМИ: аэропорты Пекина отменили около 1,5 тыс. авиарейсов из-за коронавируса

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Аэропорты китайской столицы отменили в четверг около 1,5 тыс. авиарейсов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе. Об этом сообщила газета "Бэйцзин цинняньбао" .

По ее данным, аэропорты Шоуду (северо-восток Пекина) и Дасин (южная часть города) приняли решение о сокращении примерно 77% и 85% авиаперевозок. Ранее власти проинформировали, что пассажиры могут сдать билеты на самолеты, направляющиеся в столицу, а также в обратном направлении, без взимания дополнительных сборов за возврат.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. За последние пять суток власти ежедневно регистрируют в городе около 30 новых случаев заражения. Администрация столицы повысила уровень реагирования (с повышенного до очень высокого), ввела во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и "режим военного времени", который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 159 лиц с заболеванием, вызванным коронавирусом, хотя еще 11 июня в городе был зарегистрирован всего один пациент. За все время пандемии в Пекине выявлено 752 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.