Собянин заявил, что Москва в ситуации с коронавирусом движется в положительную сторону

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специалисты отмечают положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Москве, она улучшилась по всем основным показателям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"За последнюю неделю ситуация [с коронавирусом] улучшилась где-то на 25-30% по всем основным показателям. Это касается и вновь выявленных [случаев], и госпитализаций, и заболевания пневмонией. По всем показателям без исключения Москва, несмотря на открытия и снятия ограничений, движется в положительную сторону", - сказал он.

Количество москвичей, строго следующих рекомендациям Роспотребнадзора, выросло с 90% до 96% по сравнению с более ранним периодом.

"В начале, когда мы мониторили ситуацию, связанную с запретом выхода из дома больных коронавирусом, "контактных" и так далее, с подозрением на коронавирус, у нас объем нарушений тоже был не такой большой. 90% орожан строго соблюдали установленный режим, но около 10% нарушали <...> На сегодняшний день дисциплина в этом отношении у горожан значительно повысилась. Сегодня у нас среди нарушителей максимум 3-4 процента", - сказал Собянин.

Как отметил мэр, подтверждение решения по открытию спортивных залов и бассейнов запланировано на 22 июня.

"Мы запланировали открытие всех спортивных клубов, спортивных залов с 23 июня, в том числе и бассейнов. Но мы все эти открытия или разрешения на открытия принимаем только после того, когда сверимся, как до этого ситуация [развивалась], <...> она не ухудшилась или ухудшилась <...> 22 июня мы сверимся с Роспотребнадзором, посмотрим картину, которая складывается в городе, и если все будет нормально, подтвердим это решение. И тогда с 23 июня спортивные залы, в том числе и бассейны, будут открыты", - сказал он.

Также власти снимают введенные из-за коронавируса ограничения на работу многофункциональных центров.

"Можно записаться заранее [на прием в МФЦ], но мы это ограничение снимаем <...> Большое количество людей имели задолженности, неполученные документы и так далее, у них скопилось огромное количество невостребованных услуг, неоказанных услуг. И они, конечно, одновременно могли прийти в МФЦ. Поэтому мы делали предварительную запись. Сегодня такая волна прошла, сегодня можно спокойно в порядке очередности прийти", - сказал мэр.