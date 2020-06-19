Власти Чувашии выразили соболезнования близким Игнатьева и помогут с организацией похорон

ТАСС, 19 июня. Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким экс-главы республики Михаила Игнатьева и поручил создать правительственную комиссию по организации его похорон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

Бывший глава республики умер 18 июня в одной из больниц Санкт-Петербурга на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

"По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон Михаила Игнатьева", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство республики окажет всю необходимую помощь семье Игнатьева.

Николаев выразил соболезнования его родным и близким. "Это печальное известие. Выражаю соболезнования его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю", - сказал Николаев.

Он добавил, что смерть родного человека - это всегда больно и неожиданно. "Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему", - отметил врио главы республики.