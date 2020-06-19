Делегацию Китая на параде Победы в Москве возглавит министр обороны страны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Китайская делегация, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, насчитывает 105 человек, планируется, что ее возглавят министр обороны Вэй Фэнхэ и военное руководство страны. Об этом заявил в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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Он сообщил, что основная часть делегации КНР уже прибыла в Москву, и китайские военные участвуют в тренировках перед мероприятием вместе с российскими воинскими подразделениями. "Китайская делегация насчитывает 105 человек, из которых 95 - парадный расчет, это рота почетного караула, говоря нашим языком, которая славится своей воинской выучкой", - сказал дипломат.

"Кроме того, мы ожидаем, уже ближе к дате, как планируется во всяком случае, прибытия военного руководства, министра обороны, и мы, разумеется, ждем наших китайских друзей в Москве", - отметил Денисов.

Как ранее сообщил главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков, военнослужащие из двенадцати стран, в том числе Китая, уже прибыли в Москву и принимают участие в тренировках парада Победы. По его словам, подготовка проводится на парадной площадке в Алабино.

26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что мероприятие пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей и по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.