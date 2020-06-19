Москалькова призвала граждан за пределами России участвовать в голосовании по конституции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала соотечественников за рубежом принять участие в предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом она сообщила в пятницу на пленарном заседании Общественной палаты РФ.

"Это очень важный исторический момент (голосование по конституции - прим. ТАСС) в жизни нашего общества. Сегодня, когда мы на горячую линию получаем сигналы и о нарушениях, когда людей понуждают выбрать ту или иную форму голосования, мы будем стоять на защите свободы волеизъявления, мы будем стоять на защите прав людей в своем выборе <…> Хотелось, чтобы всеобщим голосованием были охвачены и наши соотечественники, которые проживают за пределами нашей России", - сказала Москалькова.

Она также напомнила, что 17 июня Центризбирком России заключил соглашение с уполномоченным по правам человека в РФ и Общественной палатой РФ о взаимодействии при подготовке и проведении общероссийского голосования по закону о поправках к конституции.

Ранее со ссылкой на члена ЦИК РФ Александра Клюкина сообщалось, что на территории 144 стран образованы более 250 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже глава государства подписал соответствующий указ.