Аксенов извинился за карантин для приезжающих в Крым, объяснив его необходимость

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов принес извинения жителям других регионов России за действовавшее ранее на полуострове требование помещать на карантин в обсерваторы всех приезжающих, объяснив, что жесткие меры были необходимы из-за пандемии нового коронавируса. "Хочется всем россиянам, согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты <...>. Эти меры были необходимы. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

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С 15 июня в Крыму отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются действовавшие и ранее ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. "У нас сегодня 1 335 коек в обсерваторах в общей сложности. В день выписывается около 50 человек, а приезжающих на обсерватор потенциально более 1 000 ежедневно", - сказал Аксенов. По его словам, число приезжающих туристов ежедневно увеличивается на 20%. "Количество рейсов регулярно росло, сегодня уже около 50 рейсов ежедневно авиация только выполняет. Динамика пошла, на 20% увеличивается ежедневно количество прилетающих и приезжающих через Крымский мост. Это естественная ситуация, все рвались в республику, хотели отдыхать", - сказал Аксенов. Штрафовать за отсутсвие масок не будут Власти Крыма также решили не штрафовать за отсутствие масок в общественных местах. "Я принципиальное решение принял, мы никого не штрафуем в данном случае за отсутствие масок в общественных местах, хотя рекомендуем везде и говорим о том, что их надо носить, но считаю, что штрафами делу не поможешь в данном случае, надо работать и убеждать граждан с тем, чтобы они понимали, что это их зона ответственности, в том числе за здоровье своих родных и близких", - сказал он.

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