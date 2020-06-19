Аксенов извинился за карантин для приезжающих в Крым, объяснив его необходимость

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов принес извинения жителям других регионов России за действовавшее ранее на полуострове требование помещать на карантин в обсерваторы всех приезжающих, объяснив, что жесткие меры были необходимы из-за пандемии нового коронавируса.
"Хочется всем россиянам, согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты <...>. Эти меры были необходимы. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
С 15 июня в Крыму отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются действовавшие и ранее ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах.
"У нас сегодня 1 335 коек в обсерваторах в общей сложности. В день выписывается около 50 человек, а приезжающих на обсерватор потенциально более 1 000 ежедневно", - сказал Аксенов.
По его словам, число приезжающих туристов ежедневно увеличивается на 20%. "Количество рейсов регулярно росло, сегодня уже около 50 рейсов ежедневно авиация только выполняет. Динамика пошла, на 20% увеличивается ежедневно количество прилетающих и приезжающих через Крымский мост. Это естественная ситуация, все рвались в республику, хотели отдыхать", - сказал Аксенов.
Штрафовать за отсутсвие масок не будут
Власти Крыма также решили не штрафовать за отсутствие масок в общественных местах. "Я принципиальное решение принял, мы никого не штрафуем в данном случае за отсутствие масок в общественных местах, хотя рекомендуем везде и говорим о том, что их надо носить, но считаю, что штрафами делу не поможешь в данном случае, надо работать и убеждать граждан с тем, чтобы они понимали, что это их зона ответственности, в том числе за здоровье своих родных и близких", - сказал он.
Аксенов подчеркнул, что всем жителям и гостям Крыма следует соблюдать меры предосторожности. "Можно [приезжать в Крым], при это мы граждан просим, самый лучший контролер для вас - это вы сами в данном случае, это свое внутреннее убеждение в том, что ты делаешь правильно, если ты предохраняешься, если ты соблюдаешь социальную дистанцию, если ты в общественных местах надеваешь маску и так далее. Об этих правилах просто нельзя забывать", - сказал глава региона.
При этом Аксенов выразил уверенность в том, что коронавирус с изобретением вакцины будет восприниматься как ОРВИ или простуда. "Вы знаете, по-моему, сейчас только ленивый не говорит о второй волне, то есть все рассказывают, что она будет. Я вообще говорю о том, что этот коронавирус будет жить с нами всегда. Никогда мы от него не избавимся, никогда он уже не уйдет. Это будет как ОРВИ после того, как будет изобретена вакцина, это будет обыкновенное заболевание, как простуда. Но он уже есть, все, и тут уже ничего не сделаешь, то есть будет меньше заболевших, больше заболевших, так или иначе просто надо научиться по этим правилам жить и работать", - сказал глава Крыма, подчеркнув, что благодаря дисциплине жителей полуострова и принятым мерам предосторожности на уровне федерального правительства и президента РФ в республике удалось сохранить относительно небольшое число заразившихся.
С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля.
В Крыму, по состоянию на 19 июня, под медицинским наблюдением находятся 3 068 человек, из которых на дому - 1 870, в стационарах - 293, изолированы в обсерваторы 905 человек. Заразились новым коронавирусом 590 человек. Умерли 20. Лечение продолжают 180, выписано с выздоровлением - 392 человека.