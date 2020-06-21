Санатории Кавминвод принимают отдыхающих после снятия ограничений

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Санатории на Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край) после нескольких месяцев простоя из-за коронавируса вновь встречают отдыхающих. Согласно требованиям Роспотребнадзора, курортники должны всюду ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Представители власти и санаториев рассказали ТАСС, как эти меры повлияли на поток гостей и чем здравницы готовы удивить отдыхающих в новом курортном сезоне.

Санатории региона Кавминвод, который включает в себя Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск, в период распространения коронавирусной инфекции на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора санатории с медицинской лицензией возобновили прием отдыхающих. Министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев сообщил ТАСС, что из 124 санаторно-курортных учреждений региона в настоящее время 28 санаториев открылись и приняли на отдых и лечение 699 человек, 34 санатория готовятся к открытию с 22 июня по 15 июля, 62 санатория планируют возобновить работу после полного снятия ограничений.

"В санаториях забронировано более 1 000 путевок до начала июля", - сказал Трухачев. По словам министра, по прогнозу, с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019 года, об этом говорит растущий спрос на услуги отдыха и оздоровления на Кавказских Минеральных Водах по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев, на данный момент уровень бронирования в городе-курорте превышает 40%. "Это означает, что плановая нагрузка и загрузка наших санаториев на летний сезон должна быть восстановлена уже в августе, а может, и в середине июля", - отметил Моисеев.

На процедуры - в масках

Основное условие открытия здравниц - соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора. В связи с этим привычная жизнь курортников претерпит некоторые изменения. Прежде всего, прибывающие должны иметь при себе путевку в оздоровительное учреждение, а также две справки - об отсутствии COVID-19 и о чистом эпидокружении.

Как сообщила директор санатория имени Димитрова Раиса Меличко, на входе гостей встречает медсестра с термометром и антисептиком. "Мы измеряем температуру отдыхающих сразу на входе. Заселяем по одному человеку в номер (за исключением семейных пар). В каждом номере висит памятка отдыхающему, которую мы разработали, с информацией о том, как они должны вести себя в санатории", - сказала Меличко.

По информации пресс-службы городской администрации Ессентуков, маски нужно носить везде, кроме своего номера. "Чтобы открыться, санаториям пришлось закупить приборы для очистки и обеззараживания воздуха, парогенераторы, моющие пылесосы. По одному теперь предписано обедать в столовой. Столы раздвинули подальше друг от друга, а вот принцип шведского стола с небольшими изменениями оставили", - отметили в пресс-службе.

Персонал здравниц обязан проходить тесты на коронавирусную инфекцию, помещения и процедурные комнаты регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Кроме того, как рассказали в управлении экономического развития Пятигорска, в санаторно-курортных учреждениях и других социально значимых объектах Пятигорска продолжает действовать режим социального дистанцирования.

Отзывы гостей нового курортного сезона пока положительные, их не смущают маски и дистанция. "Мы себя настроили, что все будет хорошо. Насчет того, что нужно ходить в масках, защищать себя, мы и детей настроили, нужно надеть - значит, нужно", - рассказала отдыхающая из Хабаровска.

Анна Кондратьева из Московской области проводит свой отпуск ежегодно в Железноводске и тоже готова мириться с ограничительными мерами. "Я планировала свой отдых в марте, но в связи со сложившейся ситуацией пришлось его отложить. Сейчас все отлично, наслаждаюсь природой, прогулками, ограничения Роспотребнадзора не беспокоят, ходим в масках, в принципе мы и в Москве в них ходили", - поделилась Кондратьева.

Восстановление после самоизоляции

Чтобы привлечь отдыхающих, здравницы разрабатывают новые программы. "Чтобы обеспечить реабилитацию россиян, перенесших коронавирус, медики разработали новые специализированные программы: по снижению веса, по предотвращению осложнений заболеваний верхних дыхательных путей, по укреплению иммунитета детей и взрослых. Плюс - полноценное диетическое четырехразовое питание, а также широкий комплекс медицинских и оздоровительных процедур", - рассказал гендиректор компании "Курортное Управление" (холдинг) г. Кисловодск", депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

По его словам, эти программы внедрили на базе санаториев имени Кирова (Железноводск), имени Димитрова (Кисловодск), имени Лермонтова (Пятигорск).

Директор - главный врач Кисловодского санатория "Москва" Герман Шаклеин сообщил, что в здравнице появились программы по борьбе с гиподинамией (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц). "Мы постарались расширить спектр предлагаемых услуг. У нас будут программы по улучшению общего психоэмоционального состояния, борьбе с гиподинамией, ряд программ, которые посвящены улучшению общего физического состояния", - рассказал он.

В Железноводске на базе санатория "Бештау" разработали программу реабилитации в санаторно-курортных условиях от перенесенного COVID-19. В комплекс процедур включили физиотерапию, дыхательную гимнастику, физические нагрузки, прогулки по лесным терренкурам. Реабилитация будет проходить под контролем профильных специалистов, которые будут следить за показателями и определят эффективность программы.

Прогулки по терренкурам и ожидание курортных вечеров

До пандемии на Ставрополье делали акцент на развитии событийного туризма, отдыхающие зачастую лечение в санаториях совмещали с посещением крупных массовых мероприятий - кинофестивалей, драм- и джаз-фестов или международного фестиваля фейерверков, которые планировалось провести этим летом. Из-за коронавируса массовые мероприятия отменены, и гости Кавминвод свой досуг в основном проводят в парках и скверах, которые открываются с начала июня.

"Для досуга отдыхающих у нас открыт Кисловодский Национальный парк, в скором времени должны открыться питьевые бюветы и быть запущены электрокары для проезда по парку. Возможно, к осени, если пандемия пойдет на спад, мы проведем фестиваль "Молодого вина", - поделился планами начальник управления по курорту и туризму администрации Кисловодска.

В Ессентуках курортники могут посещать Лечебный парк, где заработали фонтаны; питьевые источники пока закрыты. В Пятигорске по курортной зоне курсируют брендированные электробусы. В июле планируется вновь проводить курортные вечера и открыть купальный сезон.

В Курортном парке Железноводска открыты все муниципальные бюветы. "Мы предписываем отдыхающим определенные терренкуры с конкретной протяженностью, скоростью движения и углом подъема", - рассказал глава Железноводска. Он добавил, что после снятия ограничительных мер на курорте проведут новое мероприятие - "Фестиваль кружки" с конкурсами и концертной программой для всех возрастов.

По информации гендиректора компании "Курортное Управление" (холдинг) г. Кисловодск", отдыхающие в свободное время играют в шахматы, пользуются библиотечными полками, которые есть в санаториях. "Продумывается вопрос об организации сольных выступлений с рассадкой людей через ряд. Или организации концертов на открытом воздухе, такой опыт уже есть", - отметили в управлении.