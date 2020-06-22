Защита фигурантов дела Серебренникова попросила вынести оправдательный приговор

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Адвокаты всех четверых фигуранта дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в понедельник попросили Мещанский суд Москвы вынести оправдательный приговор по обвинению в хищении около 129 млн руб. при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

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"Кирилл Серебренников подлежит оправданию в связи с отсутствием ущерба у Министерства культуры", - заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, обобщая доказательства.

Мещанский суд Москвы в понедельник проводит прения сторон - заключительный этап слушаний перед последним словом подсудимых и вынесением приговора.

Прения открыл прокурор Михаил Резниченко, попросив вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, а другим фигурантам дела - от четырех до пяти лет.

Защитники подвергли критике позицию государственного обвинения, назвав ее голословной и не подтверждающейся обстоятельствами дела, установленными в суде.

"В рамках театрального проекта "Платформа" было поставлено 177 мероприятий, которые были показаны около 340 раз", - заявил адвокат Харитонов в обоснование обоснованности трат "Седьмой студии".

Об оправдании в суде также попросили продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. По мнению подсудимых и их защитников, исследованные в суде доказательства подтвердили необоснованность обвинений.

"Данное уголовное дело подлежит прекращению по причине отсутствия ущерба государству и выполнения "Седьмой студией" взятых на себя обязательств по созданию проекта "Платформа", - заявила защитник Апфельбаум Ксения Карпинская.