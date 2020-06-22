Прокуратура проверяет информацию о москвичке, запершей детей в квартире на несколько дней

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств инцидента, когда жительница столицы на несколько дней оставила запертыми в квартире пятерых детей в возрасте от 2 до 13 лет. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"По предварительной информации, жительница столицы уехала за город и оставила пятерых детей 2007, 2009, 2011, 2017, 2018 годов рождения на несколько дней запертыми в квартире, поставив их жизнь и здоровье под угрозу", - отметили в прокуратуре.

Начата проверка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка полноте и своевременности действий должностных лиц органов опеки и попечительства, а также системы профилактики по исполнению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних.

"Кроме того, прокуратура города Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - добавили в прокуратуре. На контроль взята и доследственная проверка по факту халатности должностных лиц.

О состоянии детей

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что сейчас дети находятся в социальном учреждении, с ними работают психологи.

"Москвичка заперла пятерых детей одних в квартире и уехала на дачу. Сразу хочу сказать, что эта семья стояла на учете в органах опеки как неблагополучная. Сейчас дети находятся в безопасности, [они] уже доставлены в центр поддержки семьи и детства, с ними работают специалисты, в том числе и психологи", - сказала Ярославская.

Она добавила, что на данный момент дети чувствуют себя хорошо. "Я взяла под контроль эту ситуацию и буду следить за судьбой детей", - уточнила Ярославская.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили в квартире в Москве детей в возрасте от двух до 13 лет, мать уехала на дачу, закрыв их. Дети были несколько суток без еды, пытались выйти на улицу, но не смогли. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. Личность матери установлена, она вернулась домой. Сотрудники Следственного комитета продолжают расследование и выясняют обстоятельства произошедшего. Будет ли москвичка лишена родительских прав, неизвестно. Решение будет принято судом после завершения расследования.

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