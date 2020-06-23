Песков: Путин для статьи о Второй мировой использовал первоисточники из архивов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин при подготовке своей статьи о Второй мировой войне работал только с первоисточниками, с документами из архивов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать мнения одного из историков о том, что в тексте статьи использована цитата Адольфа Гитлера, аутентичность которой не подтверждена.

"Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов. В этом ценность этого материала, так как это не просто рассуждения или попытка дать оценку, это передача информации, которая хранится в архивных материалах, в первоисточниках", - заявил Песков. По его словам, в данном случае "какое-то разное прочтение абсолютно исключено".

Песков отметил, что Путин, заинтересовавшись этой темой, "работал с Росархивом, с разными историками, большая часть работы была проделана самим президентом". "Не то чтобы он сам сидел в архивах, но он живо знакомился со всеми архивными документами, которые ему передавали", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о причинах разных данных о потерях СССР в Ржевской битве в годы Великой Отечественной войны в англо- и русскоязычной версиях статьи главы государства, Песков пояснил, что в журнал National Interest англоязычная версия статьи была отправлена заранее, "а работа в архивах по уточнению данных о погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отравлялся русский, аутентичный текст".

"Та цифра, которая ушла в Вашингтон, просто была потом изменена в соответствии с теми данными, которые уточнены в нашем архиве. Поэтому наиболее последняя, полная и исчерпывающая цифра опубликована [в статье Путина] на русском языке", - резюмировал Песков.

Статья Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, увидела свет на прошлой неделе. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи, а часть текста посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. 18 июня статья была опубликована в журнале The National Interest на английском, а 19 июня вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском языке.