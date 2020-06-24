WP: мэр Вашингтона подверглась критике за демонтаж протестного лагеря в центре города

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Мэр столицы США Мюриэл Боузер подверглась критике после того, как полиция демонтировала протестный лагерь в центре города. Об этом пишет во вторник газета The Washington Post .

Демонстранты пытались создать так называемую Black House Autonomous Zone ("Автономная зона черного дома") по аналогии с Сиэтлом, где митингующие объявили один из центральных районов "автономной зоной". Однако после того, как на Лафайет-сквер около Белого дома в понедельник чуть было не снесли памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, правоохранители на следующий день пресекли и создание подобного "анклава". В начале июня небольшой участок столицы на пересечении Эйч-стрит и 16-й улицы был переименован в Black Lives Matter Plaza (площадь "Жизни темнокожих имеют значение") после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием.

"Активисты и либеральные представители Совета столичного округа призывают Боузер создать пространство для протестующих и проявлять сдержанность, даже когда они пытаются сносить памятники и отказываются покидать улицу, - отмечает издание. - <...> Мэр хотела оставить площадь до конца лета, но необходимо было очистить Эйч-стрит по соображениям безопасности".

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать "серьезную силу" при попытках создать "автономную зону". Во время протестов в конце мая - начале июня администрация рассматривала вариант установления контроля над полицией столичного округа, что допустимо из-за отсутствия у города статуса штата. Закон о самоуправлении 1973 года позволяет вводить "чрезвычайный контроль" в "федеральных целях" на срок до 48 часов и до 30 дней в случае одобрения членами Конгресса США от обеих партий, курирующих столицу.

"Независимо от того, будет ли Трамп пытаться установить контроль [над полицией Вашингтона], Боузер сталкивается с критикой за реакцию полиции на лагерь в протестной зоне и за протестующих, попытавшихся свалить монумент президенту Эндрю Джексону", - пишет газета. Представитель Совета Чарльз Аллен выразил обеспокоенность подходом городских властей.

Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, позволяющий карать тюремным заключением на срок до 10 лет протестующих, даже если они лишь "попытаются обезобразить" какой-то монумент или статую. Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США после смерти Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.