Федермессер прокомментировала повышение НДФЛ до 15% на доходы от 5 млн рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Повышение НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год позволит получить около 60 млрд рублей, которые будут направлены на лечение тысяч тяжелобольных детей. Такое мнение высказала в среду член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), автор проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер.

"Мы в паллиативе знаем, что дополнительные окрашенные 2% налогов - около 60 млрд рублей в год. Это нормальная жизнь для более тысячи семей с больными детьми", - сказала Федермессер.

Он также добавила, что сама попадает "в число тех, кто будет эти дополнительные 2% отдавать".

При это она подчеркнула, что большинство россиян эта мера не затронет, так как у них нет тяжелобольных детей. И они зарабатывают значительно меньше 5 млн в год.

"Ничего не бывает просто и быстро. Если мы говорим, что на помощь орфанным детям выделят "налоговые деньги", то появятся они только в конце 2021 года. А что делать сейчас? Нужно срочно найти какое-то решение. Еще полтора-два года для этих детей критичны. Сейчас важнее всего быстро придумать, как им помочь в грядущий год", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. Президент при этом подчеркнул, что "повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год".