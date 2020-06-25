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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Госдумы Ионин получил второй отрицательный тест на коронавирус после заражения

Он сообщил, что чувствует себя хорошо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил ТАСС, что получил второй отрицательный тест на коронавирусную инфекцию после заражения и готовится к выписке.

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"Надеюсь, что меня сегодня выпишут. Пришел второй отрицательный анализ. Чувствую себя хорошо, чертовски хочется работать", - сказал он.

5 июня Ионин сообщил о том, что у него коронавирусная инфекция, врачи диагностировали у него одностороннюю пневмонию. Лечение проходило амбулаторно.

Теги
РоссияИонин, Дмитрий АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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