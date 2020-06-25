Командующий Балтфлотом поощрил военнослужащую, потерявшую туфлю по время парада

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Командующий Балтийском флотом Александр Носатов вручил памятный знак командующего, грамоту и букет цветов, девушке, которая потеряла туфельку во время парада Победы в Калининграде в среду, но не покинула строй. Об этом ТАСС сообщил представитель флота Роман Мартов.

"Командующий Балтийским флотом вручил девушке памятный знак командующего, грамоту и цветы перед строем мичманов и офицеров", - сказал Мартов.

Собеседник уточнил, что Ксения Кальчинская служит фельдшером в одной из частей ПВО Балтийского флота. "Это для нее был третий парад", - уточнил он.

Сама девушка отметила, что у нее даже не возникло мысли покинуть строй. "Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли. После парада подруги подбадривали", - сказала она. Потерянную туфельку нашли и вернули девушке уже после марша, добавил Мартов.