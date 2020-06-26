Мэр Нью-Йорка назвал надпись Black Lives Matter у Trump Tower сигналом Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Планы властей Нью-Йорка разместить надпись Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на Пятой авеню рядом с Trump Tower в центре Манхэттена - это сигнал президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал в пятницу на брифинге мэр мегаполиса Билл де Блазио. Трансляцию его брифинга вел телеканал NY1 .

"Размещение надписи Black Lives Matter у принадлежащего ему [Трампу] здания станет сигналом, что жизни темнокожих действительно имеют значение, - заявил Билл де Блазио. - Темнокожие участвовали в строительстве Нью-Йорка, однако они не получали компенсации за свой труд, за все те ошибки, за все те моменты в американской истории, которые сказались на их жизни".

Надпись Black Lives Matter, как ожидается, появится на будущей неделе на участке Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами на Манхэттене рядом с 58-этажным небоскребом Trump Tower. В этом здании высотой 202 м находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а также располагался предвыборный штаб Трампа в 2016 году. В начале июня Билл де Блазио объявил, что участки улиц с названием Black Lives Matter появятся во всех районах Нью-Йорка.

В начале июня надпись Black Lives Matter появилась на проезжей части 16-й улицы в Вашингтоне неподалеку от Белого дома.

Массовые протесты и беспорядки под этим лозунгом вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.