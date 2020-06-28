Четырем американцам предъявили обвинения в попытке снести памятник у Белого дома

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, предъявило обвинения четырем соотечественникам в попытке снести расположенный у Белого дома памятник седьмому президенту страны Эндрю Джексону (1767-1845). Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ведомства.

Четырем подозреваемым, самому молодому из которых 20 лет, а старшему - 47, "в рамках уголовного дела предъявлены обвинения в уничтожении федеральной собственности". Каждому из них грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Власти "не останутся безучастными и не допустят разрушения и уничтожения американских национальных памятников", приводит министерство слова исполняющего обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкла Шервина. Один обвиняемый уже арестован, а трое других "еще не задержаны", отмечается в тексте.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни разместила в субботу в Twitter заявление Минюста, добавив, что президент США Дональд Трамп "в полном соответствии с законом предает суду людей, которые сносят" монументы в стране. В пятницу глава государства подписал указ, предусматривающий наказание за осквернение памятников в виде тюремного заключения сроком до 10 лет. Он также разместил на своей странице в Twitter фотографии тех, кого власти подозревают в актах вандализма в отношении монументов у Белого дома, но не смогли пока установить их личности.

В понедельник вечером полиция в Вашингтоне применила перцовый газ для разгона протестующих, пытавшихся снести памятник Джексону. Демонстранты накинули веревки на статую, расположенную на площади Лафайет-сквер перед Белым домом, и принялись раскачивать ее. Правоохранители вмешались в ситуацию и начали возводить ограждения вокруг мемориала. В результате полицейским удалось оттеснить протестующих. Некоторые манифестанты были задержаны.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим личностям, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.