В Роскачестве рассказали, как выбрать детскую коляску

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Маневренность является основным критерием для родителей при выборе детской коляски. Об этом говорится в материалах Роскачества.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

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"При выборе коляски родители отдают приоритет двум основным показателям: маневренности (за нее отдали голоса 93% респондентов нашего опроса) и эргономике (в приоритете для 88,3%). Это объясняется тем, что до покупки определить маневренность модели проблематично. При выборе мы иногда полагаемся на бренд, дизайн, внешний вид, цену, но в магазине у нас нет возможности полноценно протестировать коляску", - приводятся в сообщении слова директора департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислава Полубинского.

Согласно его данным, больше трети родителей (39%) на собственном опыте столкнулись с недостаточно маневренными колясками - ими было нелегко управлять. "81,3% респондентов чаще всего при выборе руководствуются изучением технических параметров (особенно при покупке онлайн), однако узнать, легко ли везти коляску, например, по песку, из технических характеристик будет нельзя", - считает Полубинский.

Роскачество провело исследование 54 новых прогулочных детских колясок 42 брендов. Все они были рассмотрены по 175 показателям в трех основных категориях: ежедневное использование (куда входят маневренность, удобство управления, настройки, чистка, транспортировка), эргономика, возможность хранения.

Итоги проверки

Как отметили в Роскачестве, коляска с хорошей маневренностью позволяет легко обходить препятствия (от фонарных столбов до колодцев), без труда взбираться на бордюры и спокойно с них съезжать, ловко маневрировать в условиях ограниченного пространства. Согласно результатам испытаний, в топ-5 колясок с лучшей маневренностью вошли: ABC Design Salsa 4, Baby Design Husky 2020, Kinderkraft Prime "2 в 1", Easywalker Harvey 2, Bugaboo Fox.

Эксперты провели вначале базовый тест: провезли коляску по тротуару. Пятерку лучших составили уже перечисленные выше образцы. Еще 17 моделей справились с тестом "безукоризненно", по мнению экспертов Роскачества. При этом две дорогие, но массивные коляски с огромным трудом смогли взобраться на бордюр - Cosatto Wow XL и ABC Design Zoom.

Заключительной частью маршрута экспертов стала неровная поверхность. Этот этап имитировал парковые зоны, парковки, пляжи и прочие общественные пространства с не самой идеальной поверхностью.

Сложнее всего дело обстояло с травяными участками. Как сообщили в Роскачестве, без проблем катилась по траве только коляска ABC Design Salsa 4. В целом, по мнению специалистов, эта модель наилучшим образом подходит для прогулок на сложной местности. Также для этих целей эксперты рекомендуют Thule Urban Glide 2 и Britax R mer B-Motion 4 Plus.