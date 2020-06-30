Эксперт: заболеваемость раком в России за пять лет выросла на 11,9%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прирост показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в России на 100 тыс. человек за последние пять лет составил почти 12%. Об этом во вторник сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

"В целом по России прирост значения заболеваемости на 100 тыс. населения за последние пять лет составил 11,9%. Мы знаем, что [показатель] заболеваемости - это не всегда плохо, <…> это как раз оценка качества службы", - сказал он. При этом смертность от злокачественных новообразований в России снизилась на 3,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По его словам, такая положительная тенденция обусловлена реформированием системы учета и статистики. "В сравнении с первым кварталом 2019 года мы видим снижение смертности от новообразований на 3,9%, значение - 189,9 на 100 тысяч населения. Конечно, в полной мере заменить свернутые программы и скрининги мы не сможем, несмотря на то, что мы пытаемся создать какое-то анкетирование, какую-то помощь", - отметил эксперт.

Каприн также предположил, что из-за влияния пандемии коронавируса и приостановки проведения скринингов показатели онкозаболеваемости должны снизиться.

"Показатели онкозаболеваемости, к сожалению, должны упасть, потому что заболеваемость - это признак того, что мы выявляем. Мы чего ждали: когда скрининг пришел, мы сначала получаем больных первые пять лет, которые с третьей-четвертой стадиями еще были недообследованы <...> Естественно, мы должны этот пул больных на себя активно с помощью скрининговых программ получить, а вот потом уже начинается вот это выравнивание. Но так как это только сейчас произошло, то мы вот это вот падение заболеваемости увидим года через полтора, не сейчас, потому что сейчас эти больные будут недообследованы. Вот такое у меня предположение", - сказал он.

Каприн подчеркнул, что скрининговые программы необходимо восстанавливать. Чем больше их будет проводиться, тем больше будет количество выявляемых пациентов на третьих-четвертых стадиях.