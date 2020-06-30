Международные эксперты не фиксируют нарушений на голосовании по Конституции РФ

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат парламента Италии Паоло Гримальди, при оценке организации голосования он принимает во внимание свой опыт мониторинга выборов в Азербайджане, США, Румынии, на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Грузии и других странах.

"Могу сказать, что качество операций и процедуры хорошие. Конечно, избирательный процесс весьма специфичный, так как ситуация с коронавирусом все очень усложняет. Однако если мы посмотрим вокруг, можно сказать, что все проходит хорошо", - отметил он.

Эксперт указал, что ряд проблем, которые удалось заметить ему и его коллегам, касались обеспечения мер санитарной безопасности. "Некоторые граждане хотели проголосовать без масок и перчаток, но это понятно. Мы посетили примерно восемь избирательных участков и на некоторых из них председатели комиссии делали что-то по-своему, не совсем идеально. Но в целом все организовано довольно хорошо", - добавил Гримальди.

В свою очередь вице-председатель австрийской компании JG Favoriten Давид Кайнрат в разговоре с агентством отметил, что каких-либо расхождений с установленной российским законодательством и международными нормами процедурой голосования не заметил. "На всех избирательных участках, которые мы посетили, процедуры голосования были прозрачными, организованными, - рассказал он. - И в том, что касается процесса голосования, и в том, что касается гигиенических и санитарных мер, то есть соблюдения социальной дистанции, использования перчаток и масок. То есть все было организовано, и меры строго соблюдались".

"Есть рекомендации Совета Европы. Согласно им, процесс голосования должен быть свободным и справедливым, свободным от манипуляций. В России он на 100% соответствует этим требованиям, - продолжил Кайнрат. - Другая рекомендация касается возможности для голосующих получить информацию о предмете волеизъявления. Она также соблюдается Россией".

Голосование по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Формат голосования по поправкам к Конституции РФ не предполагает участия международных наблюдателей. Однако представители других стран могут в качестве экспертов посещать участки и знакомиться с ходом процесса волеизъявления.