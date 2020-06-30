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Голосование по поправкам в конституцию

ОП РФ с начала июня выявила почти 6 тыс. фейков о голосовании по конституции

Для создания некоторых ложных новостей подделываются официальные документы, используются актеры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ выявила за месяц почти 6 тыс. ложных сообщений о голосовании по поправкам к конституции. Об этом заявил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич во вторник на брифинге в ситуационном центре.

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"Выявлено почти 6 тыс. фейков (с начала июня - прим. ТАСС), из них половина - в столице", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что для создания некоторых ложных новостей подделываются официальные документы, используются актеры.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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