СФ обсудит возможность более широкого применения электронного голосования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сенаторы планируют обсудить возможность более широкого применения электронного голосования после успешного опыта Москвы и Нижнего Новгорода. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы в Совете Федерации обсудим возможность более широкого применения электронного голосования в избирательной системе. Считаю опыт Москвы и Нижнего Новгорода успешным и заслуживающим самого внимательного изучения", - сказал Клишас.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось 30 июня 20:00 мск, в нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области. С помощью системы дистанционного электронного голосования было выдано 1 107 648 бюллетеней.