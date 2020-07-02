Мэр Ричмонда приказал снять с постаментов все памятники конфедератам на территории города

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Мэр Ричмонда Левар Стоуни (демократ) издал постановление об удалении всех расположенных на городской территории памятников деятелям Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны в США (1861-1865). Об этом сообщает в среду газета The Washington Post .

"Дорогие жители Ричмонда, я отдаю распоряжение немедленно убрать монументы конфедератов с их пьедесталов", - заявил градоначальник, выступая с обращением. По его словам, памятники будут сняты в течение нескольких дней.

Речь, в первую очередь, идет о статуях на Моньюмент-авеню - улице, где установлены монументы военачальникам и политическим деятелям американского рабовладельческого Юга, в том числе генералам Томасу Джексону (1824-1863) и Джеймсу Стюарту (1833-1864). Первый, как сообщили местные СМИ, к концу дня рабочие городских служб уже успели снять с постамента под радостные возгласы собравшихся горожан.

Здесь же располагался ранее и памятник единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889). Статуя Дэвиса, однако, была сброшена с постамента протестующими еще в первые дни протестов.

Самый высокий памятник пока останется

На Моньюмент-авеню также находится и самый крупный из подобных памятников - мемориал главнокомандующему армией КША генералу Роберту Ли (1807-1870). Его высота вместе с постаментом составляет почти 20 м, а вес самой статуи - 12 тонн. Его постановление на затронет, поскольку он стоит на "островке земли", принадлежащем властям штата Вирджиния, а не городу, так что на его удаление у мэра нет полномочий.

Памятник Ли, однако, тоже планировали демонтировать. О соответствующем решении объявил 5 июня на фоне протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими, губернатор штата Ральф Нортэм (демократ). Он распорядится снять конную статую с постамента и поместить ее в специальное хранилище. Точная дата демонтажа не называлась, но Нортэм отметил, что это должно быть сделано "как можно скорее". Суд Ричмонда позднее приостановил демонтаж памятника на неопределенный срок. Причиной стал иск, поданный жителем Вирджинии Уильямом Грегори. Как следует из постановления суда, штат в марте 1890 года стал участником соглашения, согласно которому принял статую, постамент и землю, на которой они находились, и обязался их "добросовестно охранять" и "трепетно защищать". Следующее заседание назначено на 23 июля.

Беспорядки в Ричмонде

В ночь на 31 мая участники беспорядков, спровоцированных смертью Флойда, нанесли оскорбительные надписи и расписали протестными лозунгами монументы политическим лидерам и военачальникам Конфедерации в Ричмонде, в том числе памятники Ли, Джексону, Стюарту и Дэвису. От огня пострадало здание организации "Объединенные дочери Конфедерации", которая более 100 лет назад занималась возведением этих монументов. Мэр Ричмонда тогда ввел в административном центре штата комендантский час.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Южные штаты

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.