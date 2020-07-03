Кравцов: голосование по конституции на участках в школах не повлияло на безопасность ЕГЭ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Голосование по поправке к Конституции РФ, несмотря на большие потоки людей, посетивших избирательные участки в российских школах, не повлияло на эпидемиологическую безопасность проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Напротив, оно позволило оснастить пункты сдачи ЕГЭ большим количеством средств защиты, сообщил в пятницу журналистам Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Также при голосовании были приняты эпидемиологические меры защиты, в частности, участникам голосования выдавали перчатки, ручки и маски, на входе они проходили термометрию, а воздух обеззараживался специальными лампами и распылителями. Многие участки для голосования располагались в школах.

"Абсолютно нет, [не повлияло]. Вчера прошла полная дезинфекция всех образовательных учреждений. К тому же все средства эпидемиологической защиты, средства индивидуальной защиты, которые использовались при голосовании, используются и при проведении ЕГЭ, в частности термометрия, наоборот позволили оснастить больше пунктов проведения экзамена средствами индивидуальной защиты", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС о том, не повлияло ли голосование на эпидемиологическую ситуацию.

Он отметил, что технология проведения экзамена с новыми санитарными требованиями была отработана 29 и 30 июня, когда прошли пробные ЕГЭ. "По мнению Роспотребнадзора и по мнению специалистов, на сегодня пункты готовы, и, надеюсь, что экзамен состоится в соответствии с порядком, утвержденным Министерством просвещения, Рособрнадзором", - подчеркнул Кравцов.

Основная волна сдачи экзаменов начнется 3 июля. Вторая волна сдачи ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в первой, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 661 165 случаев заражения, выздоровели 428 978 человек, умерли 9 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.