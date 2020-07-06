В Татарстане и Башкирии во время ЕГЭ сообщили о возможных заразившихся на экзамене

ТАСС, 6 июля. Дополнительные меры безопасности приняли в понедельник, 6 июля, при проведении ЕГЭ по русскому языку в Башкирии и Татарстане. Поступили сообщения о том, что на экзамене могут находиться заразившиеся коронавирусом и контактные лица. Об этом сообщили в региональных правительствах.

"Заболевших коронавирусом организаторов ЕГЭ в Республике Башкортостан нет. Было выявлено три педагога с температурой, но инфекция подтверждена не была. Всех троих не допустили до экзаменов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - цитирует пресс-служба главы региона Айгуль Байрамгулову, начальника отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

В Татарстане власти республики решили закрыть один из пунктов проведения экзаменов до 9 июля из-за контакта одного из членов пункта проведения экзамена (ППЭ) с заразившимися коронавирусом. Ученики, которые должны были сдавать экзамены в этой школе, направлены в другие учебные заведения. Позже контактный сотрудник пункта сдал тест на коронавирус, анализ показал отрицательный результат.

Вице-премьер, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов отметил, что самая важная задача - обеспечить безопасность проведения экзамена с санитарно-эпидемиологической точки зрения. Для этого во всех пунктах соблюдаются меры, предприсанные Роспотребнадзором. "Персонал обучен, все знают, что делать, тем более это уже второй день экзамена. Мы разбили проведение экзамена по русскому языку на сегодня и завтра - мы будем сдавать в два потока", - сказал Бурганов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 687 862 случая заражения, выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296.