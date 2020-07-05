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Пандемия коронавируса нового типа

Субсидии на закупку масок, заразившиеся организаторы ЕГЭ. Главное о коронавирусе за 5 июля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 681 251 случай заражения, из них новых — 6 736. За сутки умерли 134 человека, за весь период — 10 161.
  • В России за неделю вновь выявили меньше заразившихся коронавирусом, чем вылечили. Прирост числа инфицированных за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее.
  • Небольшие отели получат субсидии на закупку масок для сотрудников. Как сообщили в Ростуризме, речь идет о гостиницах размером до 100 номеров.
  • Коронавирус выявили у трех организаторов ЕГЭ и сотрудника лагеря в Калининградской области. Инфицированные с детьми не контактировали.

Москва

  • Всего зафиксировано 224 860 случаев заражения, из них новых — 650 (данные Оперштаба Москвы).
  • Число выявляемых случаев коронавируса сократилось в Москве с 9 июня почти на 60%

Мир

  • Всего зафиксировано более 11,2 млн случаев заражения, умерли более 530 тыс. человек.
  • На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса. Исследования также указывают, что вирус уже был распространен в середине января.
  • В Казахстане вводят двухнедельный карантин.
  • В Азербайджане расширяют зону жесткого карантина. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Ленкоранью, Евлахом, Масаллы, Джалилабадом и Апшеронским районом, ужесточенные ограничения будут действовать еще в 8 городах.
  • Индия почти сравнялась с Россией по общему числу заразившихся. В стране третьи сутки подряд фиксируются рекорды роста числа заболевших.
  • В Иране зарегистрировано рекордное число летальных исходов из-за коронавируса за сутки — умерли 163 человека.
  • Правительство Галисии (Испания) изолирует район в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных.
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