Субсидии на закупку масок, заразившиеся организаторы ЕГЭ. Главное о коронавирусе за 5 июля

Россия
- Всего зафиксирован 681 251 случай заражения, из них новых — 6 736. За сутки умерли 134 человека, за весь период — 10 161.
- В России за неделю вновь выявили меньше заразившихся коронавирусом, чем вылечили. Прирост числа инфицированных за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее.
- Небольшие отели получат субсидии на закупку масок для сотрудников. Как сообщили в Ростуризме, речь идет о гостиницах размером до 100 номеров.
- Коронавирус выявили у трех организаторов ЕГЭ и сотрудника лагеря в Калининградской области. Инфицированные с детьми не контактировали.
Москва
- Всего зафиксировано 224 860 случаев заражения, из них новых — 650 (данные Оперштаба Москвы).
- Число выявляемых случаев коронавируса сократилось в Москве с 9 июня почти на 60%.
Мир
- Всего зафиксировано более 11,2 млн случаев заражения, умерли более 530 тыс. человек.
- На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса. Исследования также указывают, что вирус уже был распространен в середине января.
- В Казахстане вводят двухнедельный карантин.
- В Азербайджане расширяют зону жесткого карантина. Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Ленкоранью, Евлахом, Масаллы, Джалилабадом и Апшеронским районом, ужесточенные ограничения будут действовать еще в 8 городах.
- Индия почти сравнялась с Россией по общему числу заразившихся. В стране третьи сутки подряд фиксируются рекорды роста числа заболевших.
- В Иране зарегистрировано рекордное число летальных исходов из-за коронавируса за сутки — умерли 163 человека.
- Правительство Галисии (Испания) изолирует район в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных.