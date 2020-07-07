Песков: на сокращение бедности в России направлены почти все программы развития

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. В России на сокращение бедности направлены практически все программы развития, хотя иногда обстоятельства и мешают их реализации. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, это [сохраняющийся уровень бедности] проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство, - подчеркнул он. - Безусловно, ликвидация бедности - то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты или все остальное". "Определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не значит, что работа прекращается", - заверил представитель Кремля.

Он также прокомментировал результаты социологического исследования, проведенного страховой компании "Росгосстрах жизнь" и научно-техническим центром "Перспектива", которые пришли к выводу, что среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей, а у 45% граждан доход составляет 15 тыс. рублей. Песков заметил, что ему неизвестна методология этих подсчетов и возможности компаний, проводивших исследование. "Выборка далеко не самая большая, однозначно можно сказать, что делать на основе этой выборки выводы по федеральному уровню некорректно", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, какой суммы дохода достаточно для россиян, Песков подчеркнул, что об этом лучше поинтересоваться в Минэкономразвития.