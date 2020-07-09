Петиция в поддержку губернатора Фургала собрала более 12,6 тыс. подписей за два часа

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Жители Хабаровского края опубликовали петицию в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, которого задержали по делу об организации убийств и покушения на убийство. Об этом сообщается на сайте Change.org.

"Мы от лица народа Хабаровского края хотим поддержать Сергея Ивановича и не допустить его отставки", - говорится в тексте петиции, подписи по которой на данный момент поставили более 12,6 тыс. человек.

Петиция была опубликована два часа назад.

Губернатор Хабаровского края Фургал был задержан в четверг у своего дома. По данным СК РФ, его задержание связано с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.