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Дело в отношении Сергея Фургала

Петиция в поддержку губернатора Фургала собрала более 12,6 тыс. подписей за два часа

Ранее главу Хабаровского края задержали по делу об организации убийств и покушения на убийство

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Жители Хабаровского края опубликовали петицию в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, которого задержали по делу об организации убийств и покушения на убийство. Об этом сообщается на сайте Change.org.

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"Мы от лица народа Хабаровского края хотим поддержать Сергея Ивановича и не допустить его отставки", - говорится в тексте петиции, подписи по которой на данный момент поставили более 12,6 тыс. человек.

Петиция была опубликована два часа назад.

Губернатор Хабаровского края Фургал был задержан в четверг у своего дома. По данным СК РФ, его задержание связано с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По версии следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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