Хинштейн заявил, что МВД подозревало Фургала в связях с преступным сообществом с 1990-х

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД еще с 1990-х годов из-за подозрений в связях с преступным сообществом. Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Не удивлен аресту Фургала, удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х как связь ОПС "Общак". Задержанный и осужденный в 2011 году преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)", - написал Хинштейн в своем Twitter.

Фургал был задержан в четверг в Хабаровске сотрудниками ФСБ и СК. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.