Песков заявил, что Кремль не может заниматься делом Сафронова

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Руководство страны не может заниматься следствием, по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в отношении которого возбуждено дело о государственной измене.

"Сейчас ведется следствие, и президент просто не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных граждан, как очень известный, очень талантливый журналист Сафронов", - заявил в четверг представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, может ли стать дело Сафронова вопросом Кремля.

Песков также подчеркнул, что "это следствие [в отношении Сафронова] в силу озвученных обвинений, конечно, осуществляется в закрытом режиме".